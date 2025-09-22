Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

Polonya, hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarını vuracağını açıkladı; Sikorski ve Başbakan Tusk sert uyarılarda bulundu, NATO müdahaleleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:00
Sikorski'den BMGK'de sert uyarı

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın hava sahalarını ihlal etmesi üzerine acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Sikorski, ihlallerin Moskova tarafından Batı'ya yönelik yıllardır sürdürülen ve giderek tırmandırılan "hibrit savaş" stratejisinin yeni bir örneği olduğunu vurguladı.

"Rusya hükümetinden yalnızca tek bir ricam var. Eğer bir füze ya da uçak, kasten veya yanlışlıkla, izinsiz olarak hava sahamıza girer ve vurulup enkazı NATO topraklarına düşerse, lütfen buraya gelip bunun için sızlanmayın. Uyarıldınız."

Sikorski, ayrıca Rusya ve Sovyetler Birliği'nin iki dünya savaşı ile Soğuk Savaş'ın başlamasında rol oynadığına dikkat çekerek, Rus temsilcilere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bakanın sözleri devamında şunlar yer aldı:

"Rusya'nın temsilcilerine şunu söylemek istiyorum. Uluslararası hukuka aldırmadığınızı biliyoruz ve komşularınızla barış içinde yaşama kapasiteniz yok. Delice bir milliyetçilik anlayışınız, bitmeyen bir tahakküm arzusunu içinde barındırıyor. Bu, imparatorluk çağının bittiğini ve sizin imparatorluğunuzun yeniden kurulmayacağını idrak edene kadar son bulmayacak."

Başbakan Tusk'tan destek

Öte yandan, Polonya Başbakanı Donald Tusk da bu sabah düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin hava sahasını ihlal eden ve tehdit oluşturan nesneleri vurmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

İhlal kayıtları ve NATO müdahalesi

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini ve NATO ile birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edildiği bildirilmişti. Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahasının Rus jetleri tarafından ihlal edildiği ve NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu belirtilmişti.

Sikorski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Estonya, Romanya, Polonya ve egemenliği sistematik Rus saldırganlığıyla tehdit edilen tüm ülkelerle dayanışma içinde olunmasını talep etti.

