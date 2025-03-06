Polonya, NATO Savunma Hedefini Yüzde 3'e Çıkarmak İçin Başvurdu

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, NATO'nun savunma hedefinin GSYİH'nin en az yüzde 3 olması gerektiğini savundu.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:06
Polonya, NATO Savunma Hedefini Yüzde 3'e Çıkarmak İçin Başvurdu

Polonya'dan NATO'ya Savunma Hedefi İçin Talep

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun savunma harcamalarında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 2 olarak belirlenen hedefinin, en az yüzde 3 olarak revize edilmesini istedi.

Brüksel'de Kritik Görüşme

Duda, Brüksel’de düzenlenen olağanüstü Avrupa Birliği (AB) zirvesi sırasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Duda, "Bu zor kararın alınma zamanının geldiğine inanıyorum" dedi.

Duda, "NATO'nun savunma harcaması hedefinin GSYİH'nin en az yüzde 3 olarak kabul edilmesi için Genel Sekreter'e başvuruda bulundum. Bu kararın, önümüzdeki Lahey zirvesinde ele alınacak maddelerden biri olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Acelenin Nedenleri

Cumhurbaşkanı, "Bu kararın hemen uygulanması gerektiğini düşünüyorum; 2030'a kadar bekleyemeyiz. Askeri potansiyelimizi hızlı ve etkili bir şekilde yeniden inşa etmeliyiz" dedi.

Rusya Tehdidi ve Amaç

Duda, "Eğer NATO'nun tamamı savunma harcamalarını artırmazsa, maalesef Vladimir Putin bir kez daha saldırmaya istekli olabilir" diyerek, tam caydırıcılığın sağlanması için yüzde 3 hedefinin şart olduğunu vurguladı. Bu durumun, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Duda, "Kalıcı barış, Rusya tarafından asla ihlal edilmeyecek bir barış olmalıdır. Bu nedenle Ukrayna'yı desteklemeye hazırız" dedi.

Polonya'nın Savunma Harcamaları

NATO içinde, yüksek savunma harcamalarıyla dikkat çeken Polonya, 2024 yılında GSYİH'sinin yüzde 4,2yüzde 4,7'ye çıkarması bekleniyor.

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