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Polonya'nın NATO'ya Çağrısı: Rus İHA İhlallerine Ortak Tepki Gerekiyor

Polonya Savunma Bakanı, Rusya'nın hava sahası ihlalleri karşısında NATO'nun birleşik tepki vermesini istedi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:25
Polonya'nın NATO'ya Çağrısı: Rus İHA İhlallerine Ortak Tepki Gerekiyor

Polonya'dan NATO'ya Teklif

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahalarını ihlal etmesi nedeniyle NATO'nun ortak bir cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.

İhlallerin Ciddiyeti

Devlete ait PAP haber ajansına göre, Bakan Kosiniak-Kamysz, pazar günü NATO üyeleri Romanya ve Letonya'nın hava sahalarındaki ihlallerin durumu ciddiyetinin altını çizdi.

Ortak Yanıt Gerekli

Bakan, NATO müttefiklerinin bu tür durumlara ortak bir yanıt vermesi gerektiğinin önemine vurgu yaparak, konunun tartışıldığını fakat henüz somut bir sonuca ulaşılmadığını belirtti.

Silahlanma İhtiyacı

Ayrıca, Polonya'nın en gelişmiş hava savunma sistemlerini edinerek kendisini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Rus İHA'larının Letonya ve Romanya hava sahalarını ihlal etmesinin ardından geldi.

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