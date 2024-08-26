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Polonya, Rusya'nın Hava Faaliyetlerine Karşı Askeri Uçak Görevine Başladı

Polonya, Rusya'nın artan hava faaliyetleri nedeniyle güneydoğusunda askeri uçak havalandırdı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:32
Polonya, Rusya'nın Hava Faaliyetlerine Karşı Askeri Uçak Görevine Başladı

Polonya, Askeri Hava Operasyonları Başlattı

Son dönemlerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava faaliyetlerinde artış gözlemlenmesi üzerine Polonya, ülkesinin güneydoğusunda askeri uçak havalandırdığını duyurdu.

Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı, Rusya'ya ait Tu-95 bombardıman uçaklarının havalandığının tespit edildiği bilgisini paylaşarak, güvenlik önlemleri kapsamında belirli askeri hava operasyonları başlattıklarını belirtti.

Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki hava eylemlerinin artışı ile birlikte Polonya hava sahasının da korunması için gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı ifade edildi. Ayrıca, bölgedeki ses seviyelerinde önemli artışlar olabileceği konusunda halka uyarılarda bulunuldu.

Ukrayna'daki Gelişmeler

Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının uçuşlarının ardından, Ukrayna genelinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalmaya başladı. Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya üzerinden, Rus ordusunun Harkiv'e yönelik bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Bununla birlikte, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğu bildirilmektedir.

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