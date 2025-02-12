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Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna'nın NATO Daveti Gerçekçi Değil

Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, Ukrayna'nın NATO üyeliği için davet almasının gerçekçi olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:30
Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna'nın NATO Daveti Gerçekçi Değil

Polonya Savunma Bakanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Ukrayna'nın NATO üyeliği için davet alacağına yönelik inancını sorguladı. Bakan, PAP haber ajansına yaptığı açıklamada, bu konuda endişelerini dile getirdi.

NATO Toplantısında Flaş Gelişmeler

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenen Ukrayna Temas Grubu toplantısında konuşan Kosiniak-Kamysz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ifadelerini dile getirerek, "Ukrayna henüz NATO'ya davet almadı ve Amerika tarafından yapılan açıklamanın ardından böyle bir davetin olacağını düşünmüyorum." dedi.

Kosiniak-Kamysz, bazı müttefik ülkelerin Ukrayna'nın NATO üyeliğine daha önce karşı çıktığını hatırlatarak, "ABD'nin bu açıklamayı yapması, artık durumun netleşmesi açısından iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Asker Gönderme Konusu

Öte yandan Kosiniak-Kamysz, 5 Şubat’ta Politico dergisinde yayımlanan mülakatta, Ukrayna'ya asker göndermek gibi bir düşüncelerinin olmadığını da vurgulamıştı.

ABD Savunma Bakanı'ndan Ekonomik Açıklamalar

ABD Savunma Bakanı Hegseth, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "ABD, Ukrayna için NATO üyeliğinin müzakereyle ulaşılacak çözümden doğacak gerçekçi bir sonuç olduğuna inanmıyor. Bunun yerine herhangi bir güvenlik garantisi, yetenek sahibi Avrupalı ve olmayan birlikler tarafından desteklenmeli. Bu birlikler Ukrayna'ya barış gücü olarak konuşlandırılırsa, NATO dışı bir görevin parçası olarak 5. maddenin kapsamı dışında olmalılar." dedi.

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