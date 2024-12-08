Polonya, Suriye'deki Gelişmeleri Yakından İzliyor

Polonya, Suriye'deki Durumu Yakından İzliyor

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Polonya'nın PAP haber ajansına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, Suriye'deki olaylara ilişkin önemli bilgilere yer verdi.

Diplomatik Destek ve Takip

Wronski, diplomatik misyonlar ve müttefiklerin desteğiyle Suriye'deki durumu titizlikle izlediklerini belirtirken, Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanı Tomasz Siemoniak da X sosyal medya hesabından benzer açıklamalar yaptı. Siemoniak, Suriye'deki çatışmaları dikkatle analiz ettiklerini ifade etti.

Suriye'de Çatışmalar Yoğunlaşıyor

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların şiddeti arttı. Silahlı gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde üstünlük sağladı. 7 Aralık’ta başkent Şama girmeye başlayan gruplara halk kitleleri de destek vermeye başladı.

Rejim, Şam ve birçok bölgede kontrolü tamamen kaybetmesinin ardından, Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona erdi. Rejim lideri Esed, başkentten kaçarak ülkeyi terk etti.

Suriye Milli Ordusu'nun Harekâtı

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarındaki Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardıktan sonra Münbiç’te yuvalanan teröristlere müdahale etmeye başladı.