Polonya 'Teyakkuzda' Programıyla 2026'de 400 Bin Kişiye Askeri Eğitim Hedefliyor

Polonya, 'Teyakkuzda' adlı gönüllü eğitim programıyla 2026'da yaklaşık 400 bin kişiye temel güvenlik, hayatta kalma, sağlık ve siber güvenlik eğitimi vermeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:27
Polonya 'Teyakkuzda' Programıyla 2026'de 400 Bin Kişiye Askeri Eğitim Hedefliyor

Polonya 'Teyakkuzda' Programıyla 2026'de 400 Bin Kişiye Askeri Eğitim Hedefliyor

Polonya Savunma Bakanlığı, 2026 yılına kadar yaklaşık 400 bin kişiye askeri eğitim verilmesini hedefleyen kapsamlı bir programı bu ay yürürlüğe koyacağını açıkladı. Gönüllülüğe dayalı 'Teyakkuzda' programı, okul çağındaki çocuklardan çalışır durumdaki yetişkinlere kadar geniş bir kitleye açık olacak.

Program bu ay yürürlüğe konulacak

Cezary Tomczyk, programın bu ay yürürlüğe gireceğini belirterek, 'Kasım ve aralık ayında gerçekleştirilecek bireysel eğitimlerde yaklaşık 20 bin kişiyi eğitilecek. Ancak, tüm eğitim biçimleri açısından bakıldığında toplam sayı yaklaşık 100 bin olacak' dedi. Tomczyk, Savunma Bakanlığı'nın gelecek yıl askeri rezerv, gönüllü askerlik ve 'orduyla eğitim' kapsamında yaklaşık 400 bin kişinin bireysel ve gruplar halinde eğitilmesini planladığını ifade etti.

Hedef ve eğitim içerikleri

Program, Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tarafından 'Polonya tarihindeki en büyük savunma eğitimi' olarak nitelendirildi. Eğitimler arasında temel güvenlik, hayatta kalma, sağlık ve siber güvenlik alanları yer alacak. Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula programın, halkın mukavemetini güçlendirmek ve ülkenin askeri rezervlerinin mevcudiyetini ile teyakkuz kapasitesini artırmak gibi ana hedefleri olduğunu vurguladı.

Arka plan: Tusk duyurusu ve güvenlik kaygıları

Söz konusu eğitim programı ilk kez bu yıl mart ayında Donald Tusk tarafından duyurulmuştu. Tusk, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin yarattığı güvenlik endişelerine dikkat çekerek 'ihtiyati birliklerden bir ordu kurulmasının' amaçlandığını ifade etmişti. Polonya, NATO ittifakında savunma harcamalarında gayrisafi yurt içi hasılasından en fazla pay ayıran ülkelerden biri olarak biliniyor; ülkede 216 bin askeri personel bulunuyor ve bu sayıyı geleceğimiz yıllarda 3'te 1 yükseltmeyi hedefliyor.

POLONYA SAVUNMA BAKANI YARDIMCISI CEZARY TOMCZYK (ARŞİV)

POLONYA SAVUNMA BAKANI YARDIMCISI CEZARY TOMCZYK (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi
3
Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor
4
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
5
T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde
6
Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu
7
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu