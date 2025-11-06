Polonya 'Teyakkuzda' Programıyla 2026'de 400 Bin Kişiye Askeri Eğitim Hedefliyor

Polonya Savunma Bakanlığı, 2026 yılına kadar yaklaşık 400 bin kişiye askeri eğitim verilmesini hedefleyen kapsamlı bir programı bu ay yürürlüğe koyacağını açıkladı. Gönüllülüğe dayalı 'Teyakkuzda' programı, okul çağındaki çocuklardan çalışır durumdaki yetişkinlere kadar geniş bir kitleye açık olacak.

Program bu ay yürürlüğe konulacak

Cezary Tomczyk, programın bu ay yürürlüğe gireceğini belirterek, 'Kasım ve aralık ayında gerçekleştirilecek bireysel eğitimlerde yaklaşık 20 bin kişiyi eğitilecek. Ancak, tüm eğitim biçimleri açısından bakıldığında toplam sayı yaklaşık 100 bin olacak' dedi. Tomczyk, Savunma Bakanlığı'nın gelecek yıl askeri rezerv, gönüllü askerlik ve 'orduyla eğitim' kapsamında yaklaşık 400 bin kişinin bireysel ve gruplar halinde eğitilmesini planladığını ifade etti.

Hedef ve eğitim içerikleri

Program, Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tarafından 'Polonya tarihindeki en büyük savunma eğitimi' olarak nitelendirildi. Eğitimler arasında temel güvenlik, hayatta kalma, sağlık ve siber güvenlik alanları yer alacak. Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula programın, halkın mukavemetini güçlendirmek ve ülkenin askeri rezervlerinin mevcudiyetini ile teyakkuz kapasitesini artırmak gibi ana hedefleri olduğunu vurguladı.

Arka plan: Tusk duyurusu ve güvenlik kaygıları

Söz konusu eğitim programı ilk kez bu yıl mart ayında Donald Tusk tarafından duyurulmuştu. Tusk, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin yarattığı güvenlik endişelerine dikkat çekerek 'ihtiyati birliklerden bir ordu kurulmasının' amaçlandığını ifade etmişti. Polonya, NATO ittifakında savunma harcamalarında gayrisafi yurt içi hasılasından en fazla pay ayıran ülkelerden biri olarak biliniyor; ülkede 216 bin askeri personel bulunuyor ve bu sayıyı geleceğimiz yıllarda 3'te 1 yükseltmeyi hedefliyor.

POLONYA SAVUNMA BAKANI YARDIMCISI CEZARY TOMCZYK (ARŞİV)