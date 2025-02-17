Polonya, Ukrayna'ya Barış Gücü Askeri Göndermeyecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'ya barış gücü askeri gönderme planlarının olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:45
Polonya, Ukrayna'ya Barış Gücü Askeri Göndermeyecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ateşkes sağlanması durumunda Ukrayna'ya barış gücü askeri göndermeyi planlamadıklarını duyurdu. Ancak, bu tür güvenlik garantileri sağlamak isteyen ülkeleri lojistik ve siyasi destek anlamında destekleyeceklerini belirtti.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Tusk, Avrupalı liderlerin bir araya geleceği olağanüstü zirveye katılmak üzere Paris'e hareketinden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bölgenin güvenliği için hem ABD hem de Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan Tusk, "Polonya, AB, müttefikler ve ABD ile güvenlik konusundaki işbirliğini sürdürmeye kararlıdır." dedi. Polonya'nın ABD ile olan güçlü ilişkisi sayesinde kilit bir role sahip olduğunu ifade eden Tusk, "Özel bir itibarımız var ve pozitif bir rol oynamalıyız." şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, savaş sona erdiğinde İngiliz barış gücü askerlerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını açıklamasına karşılık Tusk, Polonya'nın böyle bir planının olmadığını aktardı. Tusk, "Ukrayna topraklarına Polonya askeri göndermeyi planlamıyoruz. Ancak, gelecekte bu tür güvenlik garantileri sağlamak isteyecek ülkeleri de destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılacak olağanüstü zirveye Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.

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