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Polonya ve Finlandiya Güvenlik İşbirliği Konusunda Bir Araya Geldi

Polonya ve Finlandiya, güvenlik ve Ukrayna'ya destek konularında işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:16
Polonya ve Finlandiya Güvenlik İşbirliği Konusunda Bir Araya Geldi

Polonya ve Finlandiya’dan Güvenlik İşbirliği Adımları

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, iki ülkenin güvenlik ve Ukrayna’ya destek konularında işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Başkent Varşova’da düzenlenen görüşme sonrasında basına açıklamada bulunan Duda, Finlandiya ile yakın işbirliği içerisinde çalışmanın kendileri için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Duda, "Finlandiya ile mümkün olduğunca yakın işbirliği yapmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli," dedi.

Ukrayna’nın Durumu ve Güvenlik İhtiyaçları

Görüşmede, Ukrayna’daki duruma da değinildi. Duda, "Ukrayna'nın ihtiyaçları ve bu ülkeye sağlanması gereken destek konusunda Finlandiya ile işbirliğini artırma yollarını masaya yatırdık," açıklamasını yaptı.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali ve Ortak Sorunlar

Duda, ayrıca Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin güvenliği üzerine de fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Her iki ülkenin de güvenliği için kritik öneme sahip konular üzerinde durduklarını ifade etti.

Göç Sorunu ve Askeri İşbirliği

Polonya ve Finlandiya’nın, Rusya ve Belarus sınırlarından gelen yasa dışı göç konusunda da benzer sorunlarla karşılaştığını belirten Duda, Stubb’a Polonya-Belarus sınırındaki durumu aktardığını kaydetti. "Ortak sorunlarımız var ve bu sorunları birlikte çözmek istiyoruz," dedi.

Bunun yanı sıra, iki ülke arasındaki askeri işbirliğine de değinen Duda, Finlandiya ile birlikte gerçekleştirecekleri askeri tatbikatlara dikkat çekti.

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