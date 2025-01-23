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Polonya ve Norveç'ten Enerji Alanında Stratejik Ortaklık

Polonya ve Norveç, enerji alanında stratejik ortaklık kurmak için anlaştı. İşbirliği güvenlik, ticaret ve sanayi alanlarını kapsıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:17
Polonya ve Norveç'ten Enerji Alanında Stratejik Ortaklık

Polonya ve Norveç'ten Enerji Alanında Stratejik Ortaklık

Polonya ile Norveç, enerji alanında ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklık kurma kararı aldılar.

Norveçli yayın organı NRK'nın haberine göre, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, başkent Oslo'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Store, Polonya ile enerji alanında kurulan stratejik ortaklığın, iki ülke yetkilileri tarafından geliştirileceğini duyurdu. Anlaşmanın; güvenlik, ticaret ve sanayi alanlarında işbirliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Polonya Başbakanı Tusk ise, enerji maliyetlerinin düşürülmesinin Polonya ve Avrupa Birliği için kritik olduğunu belirterek, "Hedefimiz, ucuz enerji. Böylece Avrupa Birliği ve Norveç ekonomileri, dünya genelindeki diğer ekonomik güçlerle rekabet edebilir hale gelecek," şeklinde konuştu.

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