Eski İstihbarat Şefinden Çarpıcı Açıklamalar

Almanya'nın eski Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, 2022 yılında Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey-Akım Boru Hatlarına düzenlenen saldırıların Polonya ve Ukrayna arasında bir işbirliği ile gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

İşbirliğinin Arka Planı

Hanning, Welt televizyon kanalında yaptığı açıklamada, bu tür saldırıların bireysel bir eylem değil, devlet desteği gerektiren büyük bir operasyon olduğuna dikkat çekti. "Hayır, bu büyük ölçüde askerler tarafından desteklenmiş olmalı. Polonya ve Ukrayna askeriyesinin yanı sıra istihbarat servisleri de burada önemli bir rol oynamış olabilir," dedi.

Ukrayna ve Polonya Liderleri Adayın

Soruşturmaya dair verilerin, Ukraynalı bir ekibin bu saldırılarda yer aldığına dair bulgular sunduğunu belirten Hanning, "Bu ancak Polonya'nın güçlü lojistik desteğiyle mümkün oldu ve burada en üst düzey politik kararlar alındı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda arasında bu saldırının hayata geçirilmesi için bir mutabakat olduğu kanaatindeyim," ifadelerini kullandı.

Polonya’nın İlgisizliği

Hanning, Polonya'nın saldırı hazırlıklarında büyük bir yer almış olmasının, soruşturma sonuçlarına ulaşma konusunda isteksizliğine sebep olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Kuzey-Akım Boru Hatları'nda ciddi hasar meydana geldiğini ve Alman hükümetinin bu nedenle tazminat talep etmesini beklediğini ifade etti.

Almanya'dan Tutuklama Emri

Alman basınında yer alan haberlere göre, Federal Başsavcılık, yaklaşık iki yıl önce Kuzey-Akım Boru Hatlarına yönelik saldırılarla ilişkili olarak bir Ukrayna vatandaşı olan Volodimir Z. hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkardı. Şüphelinin son olarak Polonya’da yaşadığı düşünülmekteydi.

Danimarka ve İsveç Soruşturmayı Sonlandırdı

Eylül 2022'deki saldırılar sonucu büyük hasar gören boru hatlarıyla ilgili olarak Almanya, Danimarka ve İsveç'teki kurumlar soruşturma başlatmış, ancak Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sona erdirmiştir. Alman basını, olayın arkasında bir grup erkeğin ve bir kadının olduğunu ileri sürdü.