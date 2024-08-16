Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Polonya ve Ukrayna'nın Kuzey-Akım Saldırısındaki İşbirliğine Dair Yeni İddialar

Eski BND Başkanı, Kuzey-Akım Boru Hatları'na yapılan saldırılarda Polonya ve Ukrayna'nın işbirliği yaptığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:26
Polonya ve Ukrayna'nın Kuzey-Akım Saldırısındaki İşbirliğine Dair Yeni İddialar

Eski İstihbarat Şefinden Çarpıcı Açıklamalar

Almanya'nın eski Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, 2022 yılında Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey-Akım Boru Hatlarına düzenlenen saldırıların Polonya ve Ukrayna arasında bir işbirliği ile gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

İşbirliğinin Arka Planı

Hanning, Welt televizyon kanalında yaptığı açıklamada, bu tür saldırıların bireysel bir eylem değil, devlet desteği gerektiren büyük bir operasyon olduğuna dikkat çekti. "Hayır, bu büyük ölçüde askerler tarafından desteklenmiş olmalı. Polonya ve Ukrayna askeriyesinin yanı sıra istihbarat servisleri de burada önemli bir rol oynamış olabilir," dedi.

Ukrayna ve Polonya Liderleri Adayın

Soruşturmaya dair verilerin, Ukraynalı bir ekibin bu saldırılarda yer aldığına dair bulgular sunduğunu belirten Hanning, "Bu ancak Polonya'nın güçlü lojistik desteğiyle mümkün oldu ve burada en üst düzey politik kararlar alındı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda arasında bu saldırının hayata geçirilmesi için bir mutabakat olduğu kanaatindeyim," ifadelerini kullandı.

Polonya’nın İlgisizliği

Hanning, Polonya'nın saldırı hazırlıklarında büyük bir yer almış olmasının, soruşturma sonuçlarına ulaşma konusunda isteksizliğine sebep olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Kuzey-Akım Boru Hatları'nda ciddi hasar meydana geldiğini ve Alman hükümetinin bu nedenle tazminat talep etmesini beklediğini ifade etti.

Almanya'dan Tutuklama Emri

Alman basınında yer alan haberlere göre, Federal Başsavcılık, yaklaşık iki yıl önce Kuzey-Akım Boru Hatlarına yönelik saldırılarla ilişkili olarak bir Ukrayna vatandaşı olan Volodimir Z. hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkardı. Şüphelinin son olarak Polonya’da yaşadığı düşünülmekteydi.

Danimarka ve İsveç Soruşturmayı Sonlandırdı

Eylül 2022'deki saldırılar sonucu büyük hasar gören boru hatlarıyla ilgili olarak Almanya, Danimarka ve İsveç'teki kurumlar soruşturma başlatmış, ancak Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sona erdirmiştir. Alman basını, olayın arkasında bir grup erkeğin ve bir kadının olduğunu ileri sürdü.

İLGİLİ HABERLER

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı