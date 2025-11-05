Polonyalı Gazeteci Antalya'da Müslüman Oldu: Ayşe Adını Aldı

Serik İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimi

Her yıl tatil için Türkiye'ye gelen ve İslamiyet'i araştıran Polonya uyruklu gazeteci Aleksandra, Antalya'da düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

İhtida merasimi, Serik İlçe Müftülüğü bünyesinde; İlçe Müftüsü İbrahim Köksal’ın rehberliğinde gerçekleştirildi. Merasim sırasında Aleksandra’ya iman esasları ve İslam’ın temel prensipleri hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra getirdiği Kelime-i Şehadet ile Müslüman olan Aleksandra, Ayşe ismini aldı.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Aleksandra’yı tebrik ederek, "İslam, barış, kardeşlik ve merhamet dinidir. Rabbimiz, kardeşimizi bu yüce dine yönlendirdiği için hamdederiz. Yeni hayatında kendisine huzur, mutluluk ve istikamet diliyoruz" dedi.

Programın sonunda İlçe Müftülüğü tarafından Ayşe’ye Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan Kur’an-ı Kerim ve hediye seti takdim edildi.

