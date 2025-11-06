Pompeiopolis 2 Bin Yıllık Tarihi Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Taşköprü Belediyesi, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti için arkeolojik verileri yapay zekâ algoritmalarıyla işleyerek 2 bin yıllık geçmişi gerçeğe yakın şekilde gösteren bir tanıtım filmi hazırladı. Proje, antik kentin tarihsel dönüşümünü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmayı hedefliyor.

Kazı çalışmaları ve yeni keşifler

Roma döneminde Paflagonya Eyalet Merkezi olarak kurulan ve Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis'te kazı çalışmaları 2006 yılından beri sürdürülüyor. Bu yılki çalışmalarda, Hristiyanlıkta din şehitlerine ve azizlere adanmış kabul edilen martyrion olduğu değerlendirilen bir yapıya ulaşıldı. Kazılar, bölgenin ilerleyen dönemde bir hac merkezi olabileceğine dair veriler de ortaya koydu. Çalışmalar, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yoğun biçimde devam ediyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan kazı alanını yerinde inceleyip şu değerlendirmeyi yaptı: «Kazı çalışmalarımız 2006 yılından itibaren devam ediyor. Ama son yıllarda oldukça hızlı mesafeler aldık. Kazı ekibimiz yoğun çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve sponsorlarımızın desteğiyle kazımızın hız kazandığı ortaya çıkan verilerle de gözüküyor. Burası Paflagonya’ya başkentlik yapmış Pompeiopolis Antik Kenti. Burada çok değerli eserler var. Karadeniz’in en değerli kazısının olduğu noktadayız. Tiyatrosunu gördünüz. Karadeniz’de odeionlu tiyatro olan tek nokta burası. Bazelika noktasında da çalışmalar devam ediyor. Mahkeme olarak kullanılan, zaman zaman farklı amaçlar için kullanılan bir nokta. 20 bin 400 metrekarelik villası alanı olan Türkiye’deki üçüncü Roma kentindeyiz. Bin 800 yıl sonra yürüyüş yolu ortaya çıkmaya başladı. Bu bizim için çok önemli».

Yapay zekâ destekli tanıtım filmi

Taşköprü Belediyesi, antik kentin görkemini ve tarih serüvenini modern teknolojiyle duyurmak için yapay zekâ destekli bir tanıtım filmi hazırladı. Arkeolojik veriler yapay zekâ algoritmalarıyla işlendi; film, Pompeiopolis’in ihtişamlı dönemlerini gerçeğe en yakın biçimde yansıtmayı amaçlıyor.

Projeye ilişkin konuşan Başkan Arslan, yapay zekâ uygulamalarını Pompeiopolis’e uyarladıklarını anlattı: «Son zamanlarda en çok ilgi gören şey yapay zeka tasarımları. Biz de bunu neden Pompeiopolis’in geçmişini canlandıran bir film yapmak için kullanmayalım diye düşündük. Hemen çalışmalara başladık ve bunun birinci etabını yaptık. Başka bir projemiz daha var. İki ay içerisinde yapay zekayla kısa bir film çekimi yapılacak. On dakikalık bir film olacak. Onun daha çok etkili olacağını düşünüyoruz. Onu dünya basınına da servis edeceğiz. Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatif Grubuyla burada bir program düzenledik. Taşköprü’de Pompeiopolis Film Festivalini de düşünüyoruz. Şu an çalışmalarını yapıyoruz, gerekli girişimlerde bulunuyoruz, hemen hemen altyapısını da oluşturduk. İnşallah Bakanlığa da başvurarak Pompeiopolis Film Festivali Kastamonularla buluşacak. Yurtdışından da en az 5 yabancı filmlerin bu yarışmaya katılması gerekiyor. Bunun da buraya farklı bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz».

Turizm, koruma ve gelecek hedefleri

Belediye yetkilileri projenin önceliğinin antik kentin tanıtılması ve eserlerin korunması olduğunu vurguluyor. Arslan, alanın ziyarete açılması, yürüyüş yolları ve sergileme alanları oluşturulması ile kazının hızlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Arslan ayrıca şu ifadeleri kullandı: «Pompeiopolis’in daha çok ilgi görmesi, kazının hızlanması hem yapıların ortaya çıkması hem de korunmasıyla ilgili bazı çalışmalar gerekiyor. Buradaki eserlerin ortaya çıkması güzel ama bunun korunması lazım. Ziyaretçilerin daha iyi gezebilmeleri için yürüyüş yollarının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bunların neticesinde öncelikle Taşköprü’nün, Kastamonu’nun ve bölgenin kültür turizmini geliştirecek. Bütün hedefimiz bu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımızla bir protokol imzaladık, girişteki sunum merkezinden elden geçirilecek ve teknik destek verilecek. Oranın bir müze niteliği kazanmasını istiyoruz. Amacımız buranın hızlı bir şekilde turizme açılması ve Örenyeri olarak tescilinin yapılması. Buranın kadim bir şehir olduğunu ülkeye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz».

POMPEİOPOLİS ANTİK KENTİ'NDE 2 BİN YILLIK TARİH YAPAY ZEKAYLA CANLANDI