Porsuk Çayı'ndaki Balık Ölümleri Kentte Endişe Yarattı

Porsuk Çayı'nda Balık Ölümleri

Eskişehir'de, şehir merkezinden geçen ve bölge için kritik öneme sahip olan Porsuk Çayı'nda balık ölümleri gözlemlendi. Bu durum, hem yerel halk hem de çevreciler arasında büyük bir endişe yarattı.

Ölü Balıklar Su Kenarına Vurdu

Çayın Gökmeydan, Yeni ve Kurtuluş mahallelerinden geçen kısımlarında birçok ölü balık su kenarına vurdu. Uzmanlar, bu ölümlerin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda su içerisindeki çöp birikintileri de dikkat çekiyor. Çevre Destek Çalışmaları Gerekli

Bu tür olayların, su kaynaklarının korunmasına yönelik daha sıkı önlemler alınmasını zorunlu kıldığı açık. Porsuk Çayı’nın durumu, hem ekosistem için hem de bölge halkı için önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.