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Portekiz Açıklarında 5.5 Büyüklüğünde Deprem

Portekiz'in Sines kenti açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:20
Portekiz Açıklarında 5.5 Büyüklüğünde Deprem

Portekiz Açıklarında Deprem Gerçekleşti

Portekiz'in başkenti Lizbon'un güneyinde, Atlantik Okyanusu'nda 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem Bilgileri

Portekiz Ulusal Coğrafya Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin sabah saat 05.11'de (TSİ 07.11) Sines kenti açıklarında, 19 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Hissedilen Alanlar

Depremin etkileri Portekiz dışında, İspanya'nın güneyi ve Fas'ın kuzeyinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre olayda can veya mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Tarihsel Arka Plan

Uzmanlar, bu depremin sismik bölgede 1969'dan bu yana kaydedilen en şiddetli deprem olduğunu vurguladı. Tarihî olarak, Lizbon'da 1 Kasım 1755'te yaşanan büyük deprem ve sonrasında oluşan tsunamide birçok kişi hayatını kaybetmişti.

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