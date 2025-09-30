Portekiz Başbakanı Montenegro'dan Trump'ın Gazze Planına Destek

Portekiz, kalıcı barış umuduyla girişimi destekliyor

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirme girişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Montenegro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Portekiz'in her zaman desteklediği ilkeleri bünyesinde barındıran, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme girişimini memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca "İsrail Başbakanı'nın açık sözlülüğü, Arap ve Avrupalı ​​ortakların katılımı ve uluslararası toplumun duyarlılığı umut verici. Portekiz, her iki halk için de adil ve kalıcı bir barışın başlangıç noktası olabilecek bu girişimi destekliyor." denildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan 'Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı' adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıkladı.