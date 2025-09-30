Portekiz Başbakanı Montenegro'dan Trump'ın Gazze Planına Destek

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze çatışmasını sonlandırma planını memnuniyetle karşıladı ve desteğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 01:16
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 01:16
Portekiz Başbakanı Montenegro'dan Trump'ın Gazze Planına Destek

Portekiz Başbakanı Montenegro'dan Trump'ın Gazze Planına Destek

Portekiz, kalıcı barış umuduyla girişimi destekliyor

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirme girişimini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Montenegro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Portekiz'in her zaman desteklediği ilkeleri bünyesinde barındıran, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme girişimini memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca "İsrail Başbakanı'nın açık sözlülüğü, Arap ve Avrupalı ​​ortakların katılımı ve uluslararası toplumun duyarlılığı umut verici. Portekiz, her iki halk için de adil ve kalıcı bir barışın başlangıç noktası olabilecek bu girişimi destekliyor." denildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan 'Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı' adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Payas'ta Zincirleme Kaza: 3 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı
2
Almanya Başbakanı Scholz, Solingen'deki Bıçaklı Saldırıyı Kınadı
3
İngiltere, Trump'ın Gazze İçin 20 Maddelik Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı
4
Sanchez: İspanya, ABD Destekli Gazze Barış Önerisini Destekliyor
5
Bursa Osmangazi'de Başından Vurulan Özay Aslin Hayatını Kaybetti
6
Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planına 8 Ülkeden Ortak Destek
7
Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı Hamas'a Ulaştı: Mısır ve Katar İletişimde

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı