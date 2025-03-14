Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, 18 Mayıs’ta Erken Seçim İlan Etti

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Erken Seçim Tarihini Açıkladı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 11 Mart'ta gerçekleştirilen güven oylamasının ardından sağ görüşlü azınlık hükümetinin düşmesiyle 18 Mayıs'ta erken genel seçime gidileceğini duyurdu.

Meclis Feshedildi

Cumhurbaşkanı De Sousa, Meclis'teki tüm siyasi partislerin liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde Devlet Konseyi’ni toplayarak, Meclis'in feshedilmesine ve erken seçime gidileceğine dair kararı açıkladı. Bu siyasi değişim, ülkede mevcut hükümetin karşı karşıya olduğu yolsuzluk iddialarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Yolsuzluk İddiaları ve Hükümetin Düşüşü

Cumhurbaşkanı, Başbakan Luis Montenegro hakkındaki yolsuzluk iddialarının hükümetin düşmesine neden olduğunu belirterek, bunun ‘beklenmedik ve alışılmışın dışında bir gelişme’ olduğunu vurguladı. De Sousa, mevcut siyasi krizin, 'güvenilirlik' ile ilgili bir çatışma olduğunu dile getirdi.

Seçim Tartışmaları ve Parti Çağrısı

Cumhurbaşkanı, siyasi partilerin, ekonomi, istihdam, enflasyon, eşitsizlikler ve eğitim gibi Portekizlileri doğrudan ilgilendiren konulara odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Portekiz Siyasi Tarihinde Bir İlk

Portekiz'de, 1974'teki demokratik dönüşümden sonra, bir hükümetin güvenoyunda düşmesi ikinci kez gerçekleşti. İlk olay, 1977 yılında yaşanmıştı.

Montenegro Hakkında Yükselen İddialar

Yolsuzluk iddiaları, Başbakan Montenegro'nun, aile şirketi Spinunviva ile ortaya çıkmıştır. Basında yer alan iddialara göre, bu şirket Solverde firmasıyla iş yapıyor ve Montenegro, 2018-2022 yılları arasında devletle yapılan önemli müzakerelerde Solverde'nin yasal temsilcisi olmuştur. Solverde, bu süreçte ilişkilerini sonlandırmıştır.

Son olarak, Portekizliler son üç yıl içinde üçüncü kez sandığa gitmeye hazırlanıyor olup, mevcut siyasi krizin etkisiyle ana muhalefetteki Sosyalist Parti'nin oy oranını artırdığı öne sürülüyor.