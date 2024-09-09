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Portekiz'de Cezaevinden Firar Eden 5 Mahkum İçin Ulusal Alarm

Portekiz'de 5 mahkumun cezaevinden firar etmesi sonucu ulusal ve uluslararası alarma geçildi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:22
Portekiz'de Cezaevinden Firar Eden 5 Mahkum İçin Ulusal Alarm

Portekiz'de Firar Alarmı

Portekiz hükümeti, 7 Eylül tarihinde Lizbon'daki cezaevinden firar eden 5 mahkum için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde alarm durumuna geçti.

Firari Mahkumların Detayları

İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sistemi Genel Sekreteri Manuel Vieira, başkent Lizbon'un 70 kilometre kuzeyinde bulunan Alcoentre bölgesindeki "Vale de Judeus Cezaevi"nden ikisi Portekizli, biri Arjantinli, biri İngiliz ve biri Gürcü olan 5 mahkumun dışarıdan aldıkları yardımla firar ettiklerini duyurdu.

Tehlikeli Hükümlüler

Bu mahkumlar, 7 ila 25 yıl arasında hapse mahkum edilmiştir ve çok tehlikeli bireyler olarak tanımlanmaktadır. Hükümet yetkilisi Vieira, ülke içindeki tüm güvenlik sistemlerinin aktif hale getirildiğini, Interpol ve Europola gerekli bilgilerin iletildiğini belirtti.

Sınır Güvenliği ve Uyarılar

Luis Neves, Portekiz Polis Teşkilatı Genel Müdürü, firar eden mahkumların çok tehlikeli ve şiddete eğilimli olduğunu vurguladı. Hükümlülerin cezaevinin duvarına dışarıdan yerleştirilen merdiveni kullanarak kaçtıkları ve cezaevi yönetimi hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Firarilerin Kimlikleri

Firar eden mahkumların kimlikleri; Fernando Ribeiro Ferreira, Rodolf Jose Lohrmann, Mark Cameron Roscaleer, Fabio Fernandes Santos Loureiro ve Shergili Farjiani olarak açıklandı. Bu kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, hırsızlık, adam kaçırma, gasp gibi suçlardan hüküm giydikleri belirtildi.

Vale de Judeus, uzun süre hapis cezası alan ve birçok yabancı mahkumu barındıran bir cezaevi olarak biliniyor.

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