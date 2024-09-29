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Portekiz'de Öğrenciler TCG Alemdar Gemisini Ziyaret Etti

TCG Alemdar gemisi, Portekiz'in Lizbon limanında öğrenciler ve deniz personeli tarafından ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:07
Portekiz'de Öğrenciler TCG Alemdar Gemisini Ziyaret Etti

TCG Alemdar Gemisi Portekiz'de Ziyaret Edildi

TCG Alemdar, Portekiz'in başkenti Lizbon'da, yerel öğrenciler ve Portekiz Deniz Kuvvetleri personeli tarafından ilgiyle karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, geminin ziyaretine dair detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Liman ziyareti kapsamında TCG Alemdar gemimizi, öğrenciler ve Portekiz Deniz Kuvvetlerinde görevli personel ziyaret etti. Gemimiz yoğun ilgiyle karşılandı.”

Bu tür ziyaretler, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştirmeyi hedeflemektedir.

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