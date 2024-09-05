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Portekiz'deki Aşırı Sağ Partiden Göçmenlere Kota Talebi

Chega partisi, Portekiz'de göçmenlere kota getirilmesi için 2025 yılında referandum yapılmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:31
Portekiz'deki Aşırı Sağ Partiden Göçmenlere Kota Talebi

Portekiz'de Aşırı Sağdan Çarpıcı Talep

Portekiz'in muhalefetinde bulunan aşırı sağcı Chega partisi, ülkeye gelen göçmenlerin sayısına sınır getirilmesi amacıyla 2025 yılının referandumdan geçirilmesini talep etti.

Referandum İhtiyacı

Yaz tatilinin ardından hızla gelişen siyasi gündemde, Chega'nın lideri André Ventura tarafından yapılan kota önerisi, bütçe tartışmalarının önüne geçti. Ventura, 2025 bütçesinin görüşüleceği sonbaharda mecliste bir önerge sunarak halkın bu konu hakkındaki görüşlerini almak istediğini belirtti.

"Portekizlilerin, ülke genelinde etkisini hissettiğimiz kontrolsüz göçü talep edip etmediklerini öğrenmek için referanduma gitmeliyiz," diyen Ventura, iktidardaki partinin 2025 bütçesine destek vermesi için referandumun şart olduğunu vurguladı.

Göçmen Politikaları Üzerine Talepler

Ventura, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişinin engellenmesi için sınır kontrollerinin artırılması, sosyal yardımların göçmenler için azaltılması ve suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmesi gibi taleplerde bulundu. Ayrıca iş gücü ihtiyacına göre göçmen kabulünü de savundu.

Chega, 21 Eylül tarihinde "kontrolsüz göçe karşı" ülke genelinde bir gösteri yapacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanından Tepki

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, aşırı sağın referandum çağrısına olumsuz yanıt vererek, "Portekizlilere bir iki ay içerisinde ülkemizde siyasi kriz istemek isterler mi?" diyerek eleştirisini dile getirdi.

Azınlık Hükümetin İlk Sınavı

Mart ayında erken seçimlerin ardından kurulan azınlık hükümeti Demokratik İttifak lideri Luís Montenegro, bu yıl sonunda bu konudaki ilk büyük sınavını verecek. Hükümet, temmuz ayında yeni bir yasa ile turistik vizeyle gelenlerin oturma izni talebinde bulunmalarını iptal ederek, göçmen meselesi hakkında tartışmaların yaşanmasına sebep oldu.

Son 10 yılda yaklaşık iki kat artan göçmen sayısı, Portekiz nüfusunun %10'unu oluşturuyor. Resmi verilere göre, 11 milyon nüfuslu Portekiz'de %43'ü Angola, Brezilya ve Fransa vatandaşı olan yaklaşık 1 milyon göçmen yaşıyor.

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