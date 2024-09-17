Portekiz Orman Yangınları: 3 Ölü, 20 Yaralı

Portekiz'deki Orman Yangınları Büyük Kayıplara Yol Açtı

Portekiz'in kuzey bölgesinde 30'dan fazla noktada meydana gelen orman yangınları, ülke genelinde korkuya neden oldu. Yangınlar sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Yangınların Yayılma Hızı Hızla Artıyor

Portekiz İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Porto kenti güneyinde bulunan Aveiro bölgesindeki yangınlar son 24 saat içinde hızla yayıldı. Yangınlar sırasında hayatını kaybedenlerden birinin itfaiye görevlisi olduğu belirtildi.

Uluslararası Yardım Talebi

Portekiz hükümeti, Avrupa Birliği'nden destek talep etti ve Avrupa Sivil Koruma Mekanizması devreye girdi. İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerden toplamda 8 yangın söndürme uçağı gönderildi.

Trafik ve Tahliye Önlemleri

Yerel yetkililer, yangınların etkili olduğu bölgelerde 8 otoyolun trafiğe kapatıldığını ve bazı yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini duyurdu. Yangınların kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürmektedir.