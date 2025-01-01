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Porto Riko'da Enerji Krizi: Halkın Yüzde 90'ı Elektriksiz Kaldı

Porto Riko'da enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle halkın yüzde 90'ı elektriksiz kaldı. Hükmete karşı protesto çağrıları artıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 04:29
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 04:29
Porto Riko'da Enerji Krizi: Halkın Yüzde 90'ı Elektriksiz Kaldı

Porto Riko'da Enerji Santrallerindeki Arızalar Elektrik Kesintilerine Yol Açtı

Karayip ülkesi Porto Riko'da, enerji santrallerindeki sorunlar nedeniyle halkın yüzde 90'ı elektriksiz kaldı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu durum geniş çaplı bir enerji krizi olarak kaydedildi.

LUMA Enerji Olayla İlgili Açıklama Yaptı

Elektrik iletiminden sorumlu LUMA Enerji'nin Dış İlişkiler Direktörü Jose Perez, "Önceliklerimiz hastaneler, havaalanları, polis karakolları ve itfaiye istasyonlarıdır. Çalışmalarımız devam ediyor ve insanların yeniden hizmet alması sağlanacak, ancak tüm ülkenin elektriğe kavuşması zaman alacak," dedi.

Uzun Süreli Kesintiler Bekleniyor

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan elektrik teknisyeni Javier Corea, enerji santrallerinde çalışan personelin tatilde olduğunu ve arızanın 2 Ocak'a kadar devam edebileceğini belirtti.

Altyapı Etkileniyor, Protestolar Artıyor

Elektrik kesintisi nedeniyle Luis Munoz Marin Uluslararası Havalimanı, jeneratörlerle faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Tren seferleri geçici olarak durduruldu ve alışveriş merkezleri kepenk kapattı.

Öte yandan, ülkede elektrik kesintilerin sıklıkla arttığına dikkat çeken yüzlerce kişi, hükümete karşı protesto düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

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