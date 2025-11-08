Posof’ta Çalınan 2 Büyükbaş Jandarma Tarafından Sahibine Teslim Edildi

JASAT ekiplerinin 72 saatlik kamera incelemesi operasyonla sonuç verdi

Ardahan’ın Posof ilçesinde çalınan iki büyükbaş hayvan, yapılan titiz çalışmalar sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Posof İlçesi'ne bağlı Söğütlükaya köyünde, R.T.A. isimli şahsa ait 2 adet hayvanın ahırdan çalınması ihbarı üzerine Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü/JASAT ekiplerince özel bir ekip kuruldu.

Ekiplerin yürüttüğü incelemede, 2 adet buzağın D.G, M.Ö ve A.G. isimli şahıslar tarafından bir araca yüklenerek götürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili yapılan 72 saatlik kamera incelemesi ve koordineli operasyon sonucunda hayvanlar bulundu.

Bulunan büyükbaş hayvanlar sahibine, R.T.A. isimli kişiye teslim edildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen üç şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JANDARMA ÇALINAN HAYVANLARI SAHİBİNE TESLİM ETTİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)