Posof'ta Eğitime Kar Engeli: Okullar Tatil Edildi

Posof'ta Eğitime Kar Engeli

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları, okulların tatil edilmesine sebep oldu.

İdari İzin Uygulaması

Bunun yanı sıra, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Posof'taki vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği açısından bu karar alındığı belirtildi.

Okul tatilleri ile ilgili güncel bilgilerin takip edilmesi önem taşırken, vatandaşların hava durumunu dikkate alarak tedbirli olmaları öneriliyor.