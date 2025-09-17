POYD Sezon Değerlendirmesi: Antalya Side'de Otel Yöneticileri Toplandı

POYD üyeleri Manavgat Side'de buluştu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, turizm sektöründe yaz sezonu ile kış dönemine ilişkin beklentilerini değerlendirmek üzere Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen aylık öğle yemeğinde bir araya geldi.

POYD tarafından her ay geleneksel olarak düzenlenen öğle yemeği buluşmasında, katılımcılara Antalya'nın coğrafi işaretli lezzetleri sunuldu.

Sezon değerlendirmesi ve birlik mesajı

POYD Başkan Yardımcısı Ercan Çek, gazetecilere üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla her ay bir araya geldiklerini söyledi. "Sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, kaygılarımızı ve beklentilerimizi aktarmak açısından güzel bir toplantı oldu. Antalya turizminin gözbebeği olan Side'de toplantımızı gerçekleştirdik."

Toplantıda sektör temsilcileri, yaz sezonundaki hareketliliği değerlendirdi ve sezonun 12 aya yayılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

