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Pozantı Belediyesinde Rüşvet İddiası: 1 Çalışan Gözaltına Alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir belediye çalışanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Belediye Başkanı hukuk dışı eylemlere müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 20:00
Pozantı Belediyesinde Rüşvet İddiası: 1 Çalışan Gözaltına Alındı

Adana'nın Pozantı İlçesinde Rüşvet Skandalı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, belediye içerisinde yaşanan rüşvet iddiaları, yetkilileri harekete geçirdi. Pozantı Belediyesinde görevli bir çalışan, rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Pozantı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli A.F.Y. hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla bir çalışma başlatıldığı bildirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin rüşvet alarak görevini kötüye kullandığı tespit edildi.

Başkan Avan'dan Açıklama

Belediye Başkanı Ali Avan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca hukuk dışı hiçbir duruma müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Ayrıca, diğer çalışanların itibarının korunabilmesi adına yozlaşmış personeli yargıya teslim etme kararlılıklarını vurguladı.

Bu olay, Pozantı Belediyesindeki şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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