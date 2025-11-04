Pozantı'da 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde polis uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:09
Polis uygulamasında şüphelilere müdahale

Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan şahıslara yönelik yapılan GBT sorgusu ve aramalarda, 2 şahıstan 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili olarak şüpheliler hakkında silahlı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

