Pozantı'da 2 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Polis uygulamasında şüphelilere müdahale

Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan şahıslara yönelik yapılan GBT sorgusu ve aramalarda, 2 şahıstan 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili olarak şüpheliler hakkında silahlı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

