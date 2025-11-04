Pozantı'da Narkogençlik ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Pozantı'da Narkogençlik ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri

Adana'nın Pozantı ilçesinde, İl Emniyet ve Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Pozantı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Narkogençlik, Bağımlılıkla Mücadele ve Güvenli Bilinçli İnternet Kullanımı" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimin içeriği

Eğitimde, madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri, gençlerin bağımlılık tuzaklarından korunma yolları ve internetin güvenli kullanımı hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara hem önleyici tedbirler hem de destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

Uzmanlardan uyarı ve çağrı

Program kapsamında konuşan alanında uzmanlar, gençlerin bilinçli bireyler olarak topluma katkı sağlamalarının önemine vurgu yaparak, bağımlılıkla mücadelenin hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

