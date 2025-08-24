Pozantı'da Otomobil Yangını Ormana Sıçradı

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyoldaki bir otomobilde yangın çıktı. Olay, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilde başlayan yangın, kısa sürede dikkati çekti.

Rüzgarın etkisiyle alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı ve yangın ormanlık alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler gönderildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için yapılan müdahalelerin havadan ve karadan devam ettiğini bildiriyor.

Çalışmalar nedeniyle otoyolun Adana istikametindeki trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

