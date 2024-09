Prag'da Türk Mutfağı Şöleni

Prag'da Türk Mutfağı İle Buluşma

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Türk mutfağı tanıtım etkinliği, büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinlikte, geçtiğimiz yıl Basque Dünya Aşçılık Ödülü ile onurlandırılan ünlü aşçı Ebru Baybara Demir, Prag'ın önde gelen isimlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi sundu.

Lezzetlerin Zengin Çeşitliliği

Etkinliğin organizasyonu, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Çekya'nın tanınmış şirketlerinden PPF Holding iş birliği ile gerçekleştirildi. Invited guests were treated to a rich menu featuring dishes from seven geographic regions of Turkey.

PPF Holding Yönetim Kurulu Üyesi Jan Ruzicka, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk mutfağının etkileyici olduğunu ve Ebru Baybara Demir ile ekibine teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi'nin Memnuniyeti

Etkinlikte eşi Beyhan Bağış ile birlikte yer alan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, zengin Türk mutfağının Çekya'da tanıtılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bağış, "Mardin'den gelen şef Ebru Baybara Demir ve ekibiyle gurur duyuyoruz. Her bölgeden seçilen harika yemeklerin tadı unutulmazdı," şeklinde konuştu.

Menüdeki Özel Lezzetler

Tanıtım etkinliğinde ayrıca, Güneydoğu Anadolu'dan şiveydiz, Ege'den incir ve fava ile zenginleştirilmiş enginar, Akdeniz'den tahin ve Ezine peyniri ile dolu taze kabak, Karadeniz'den tereyağlı karalahana dolması ve içli köfte gibi birçok lezzet sunuldu.

Etkinlik, Çek iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.