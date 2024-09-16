DOLAR
34 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.821,44 0%
BITCOIN
1.994.825,57 0%

Prag'da Türk Mutfağı Şöleni

Prag'da düzenlenen Türk mutfağı tanıtım etkinliği büyük ilgi gördü, ödüllü şef Ebru Baybara Demir lezzet şöleni sundu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:07
Prag'da Türk Mutfağı Şöleni

Prag'da Türk Mutfağı İle Buluşma

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen Türk mutfağı tanıtım etkinliği, büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinlikte, geçtiğimiz yıl Basque Dünya Aşçılık Ödülü ile onurlandırılan ünlü aşçı Ebru Baybara Demir, Prag'ın önde gelen isimlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi sundu.

Lezzetlerin Zengin Çeşitliliği

Etkinliğin organizasyonu, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Çekya'nın tanınmış şirketlerinden PPF Holding iş birliği ile gerçekleştirildi. Invited guests were treated to a rich menu featuring dishes from seven geographic regions of Turkey.

PPF Holding Yönetim Kurulu Üyesi Jan Ruzicka, etkinlikte yaptığı konuşmada Türk mutfağının etkileyici olduğunu ve Ebru Baybara Demir ile ekibine teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi'nin Memnuniyeti

Etkinlikte eşi Beyhan Bağış ile birlikte yer alan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, zengin Türk mutfağının Çekya'da tanıtılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bağış, "Mardin'den gelen şef Ebru Baybara Demir ve ekibiyle gurur duyuyoruz. Her bölgeden seçilen harika yemeklerin tadı unutulmazdı," şeklinde konuştu.

Menüdeki Özel Lezzetler

Tanıtım etkinliğinde ayrıca, Güneydoğu Anadolu'dan şiveydiz, Ege'den incir ve fava ile zenginleştirilmiş enginar, Akdeniz'den tahin ve Ezine peyniri ile dolu taze kabak, Karadeniz'den tereyağlı karalahana dolması ve içli köfte gibi birçok lezzet sunuldu.

Etkinlik, Çek iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
2
Kerkük'teki Beşiktaş Kafe: Futbolseverlerin Buluşma Noktası
3
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
4
Kazakistan Liderinden Barış Çağrısı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Uyarısı
6
Bakan Şimşek, EBRD ile Türkiye Stratejisini Görüştü
7
Putin, Rus Ordusunu Büyütüyor: 180 Bin Yeni Asker

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı