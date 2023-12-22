Prag Üniversite saldırısında acı bilanço: Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Çekya'nın başkenti Prag'da Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 15 kişi yaşamını yitirirken, saldırganın üniversitenin öğrencisi olduğu belirlendi. Saldırganın aynı gün babasını da öldürdüğü ortaya çıktı.

Prag Üniversite saldırısında acı bilanço: Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
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Çekya'nın başkenti Prag'da Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 15'ten fazla kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Polis şefi Martin Vondrášek, saldırının yabancı ülkelerdeki benzer olaylardan esinlenerek yapıldığını ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. Çekya hükümeti, saldırı nedeniyle 23 Aralık'ı ulusal yas günü ilan etti.

Polis, Prag'daki üniversite saldırısının failinin babasını da aynı gün öldürdüğünü duyurdu. Polis, saldırganın 24 yaşında, üniversitenin öğrencisi olduğunu ve yerel saatle 15.00'te tek başına saldırı düzenlediğini açıkladı. Çek haber sitesi Novinky, saldırganın isminin David Kozak olduğunu bildirdi. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, saldırının "çok şok edici" olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. 

Çekya'da silahlı saldırılar çok nadir görüldüğü belirtiliyor. 2019'da Ostrava'da bir hastanede altı kişi, 2015'te ise Uhersky Brod'da sekiz kişi silahlı saldırganlar tarafından öldürüldüğü kayıtlarda yer alıyor.

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