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Prapiroon Tayfunu Hainan Adası'nda Etki Gösteriyor

Hainan Adası, Prapiroon Tayfunu nedeniyle etkisi altına alındı, 26 bin turist tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:32
Prapiroon Tayfunu Hainan Adası'nda Etki Gösteriyor

Prapiroon Tayfunu Hainan Adası'nda Etkili

Çin'in güneybatısındaki Hainan Adası, Prapiroon Tayfununun etkisi altındadır. Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) tarafından yapılan habere göre, yerel meteoroloji yetkilileri, tayfunun adada etkili olmaya başladığını bildirmiştir.

Turistlerin Tahliyesi

Tayfunun neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Hainan'daki 26 binden fazla turistin tahliye edildiği belirtildi. Çin Acil Durum Bakanlığı, tayfun karşısında yerel yönetimlere etkin müdahale çağrısında bulundu.

Tayfunun Seyri

Ulusal Meteoroloji Merkezi, Prapiroon Tayfununun kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam edeceğini duyurdu.

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