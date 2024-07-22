Prapiroon Tayfunu Hainan Adası'nda Etki Gösteriyor

Prapiroon Tayfunu Hainan Adası'nda Etkili
Çin'in güneybatısındaki Hainan Adası, Prapiroon Tayfununun etkisi altındadır. Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) tarafından yapılan habere göre, yerel meteoroloji yetkilileri, tayfunun adada etkili olmaya başladığını bildirmiştir.
Turistlerin Tahliyesi
Tayfunun neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Hainan'daki 26 binden fazla turistin tahliye edildiği belirtildi. Çin Acil Durum Bakanlığı, tayfun karşısında yerel yönetimlere etkin müdahale çağrısında bulundu.
Tayfunun Seyri
Ulusal Meteoroloji Merkezi, Prapiroon Tayfununun kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam edeceğini duyurdu.