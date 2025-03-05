Prekaz Katliamı'nın 27. Yıldönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Prekaz Katliamı'nın Kurbanları Anıldı

Kosova Savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari ve ailesinin Sırp güçlerince katledildiği, "Prekaz Katliamı" olarak anılan saldırının 27. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Tören Priştine'de Gerçekleştirildi

Başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda düzenlenen törene, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakan Albin Kurti, ülkedeki kurumların temsilcileri, Jashari ailesi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Osmani'den Duygusal Mesaj

Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı konuşmada, Adem Jashari ve Kosova’nın özgürlüğü için hayatlarını feda eden herkesin gururla anıldığını söyledi. Prekaz’da Arnavut ulusunun en kahramanca savaşlarından birinin yaşandığını dile getiren Osmani, "Prekaz sadece bir köy değildi. Prekaz özgürlüğün kalesiydi. Halkımızın yenilmez bir sığınağıydı ve bugün de öyle kalmaya devam ediyor. Jashari ailesi, Kosova özgürlüğünün üzerine inşa edildiği temeldir. Emsalsiz fedakarlık ve kahramanlığın yaşayan bir anıtıdır." dedi.

Başbakan Kurti'nin Vurguları

Başbakan Kurti de Kosova ordusunun az sayıda silah ve askeri teçhizatla kurulduğunu ancak büyük bir iradeye sahip insanlar tarafından ayakta tutulduğunu belirtti. Kurti, "Adem Jashari ve arkadaşlarının Kosova için bir ordu kurma düşüncesiyle harekete geçmesinden bu yana bugün sahip olduğumuz kadar güçlü, silahlı, donanımlı ve eğitimli bir ordumuz hiç olmamıştı." diye konuştu.

Darbenin Şiddeti ve Uluslararası Tepkiler

Yaklaşık 5 bin kişiden oluşan Sırp güçleri, 5-7 Mart 1998'de Adem Jashari'nin Prekaz köyündeki evini ablukaya alarak, tank ve ağır silahlarla düzenledikleri saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 60 kişiyi katletti. Katliamdan yalnızca Hamza Jashari'nin 10 yaşındaki kızı Besarta kurtulabildi.

"Prekaz Katliamı" olarak anılan saldırı, ülkeye NATO tarafından uluslararası müdahale yapılması konusunda dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası Af Örgütü, Jashari ailesine yönelik saldırının ardından yayımladığı raporda, "Tüm bulgular, saldırının UÇK askerlerini yakalamayı değil, onları ve ailelerini öldürmeyi amaçladığını kanıtlıyor." değerlendirmesine yer verdi.

Kosova Savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari ve ailesinin Sırp güçlerince katledildiği, "Prekaz Katliamı" olarak anılan saldırının 27. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kosova Savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) kurucu komutanlarından Adem Jashari ve ailesinin Sırp güçlerince katledildiği, "Prekaz Katliamı" olarak anılan saldırının 27. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.