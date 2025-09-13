Prens Harry Kiev'de Hava Saldırısında Hasar Gören Binayı İnceledi

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry, dün Kiev'de temaslarda bulundu ve daha önce bir Rus hava saldırısında zarar gören apartmanı yerinde inceledi.

Ziyaretin Ayrıntıları

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Prens Harry ile birlikte Rus ordusunun daha önce hedef aldığı binada incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Tkaçenko, Prens Harry'ye Rus hava saldırılarının yol açtığı yıkımı gösterdiğini kaydederek şu bilgileri aktardı: Yılbaşından bu yana Ruslar, 12'si çocuk olmak üzere 137 Kievliyi öldürdü, 46'sı çocuk olmak üzere 700'den fazla kişi de yaraladı.

Tkaçenko, Prens Harry'ye ve Ukrayna'ya destek veren herkese teşekkür ederek uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

