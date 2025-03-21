Prens William, Estonya'daki İngiliz Birliklerini Ziyaret Etti

Prens William, Estonya'daki Askerleri Ziyaret Etti

Galler Prensi William, Estonya'da NATO'nun Rusya sınırını koruyan İngiliz askerlerine destek vermek üzere bu ülkeyi ziyaret etti. Bu ziyaret, İngiliz ordusunun en büyük yurt dışı operasyonu kapsamında gerçekleştirildi ve ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Tallinn'de Önemli Görüşmeler

Prens William, ziyaretinin ilk durak noktasında başkent Tallinn'de, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi. Daha sonra, Rusya sınırına yakın bir askeri eğitim alanında NATO'nun doğu kanadını savunan askerlerle buluşarak, askeri teçhizatları inceledi.

Askeri Teçhizat İnceleme

Kamuflaj üniforması giyerek Challenger 2 tankına binen Prens William, Fransız Griffon muharebe aracı, çoklu roketatar sistemi, Trojan aracı ve Archer mobil topçu sistemi gibi önemli askeri donanımları inceledi. Ziyaretinde yaklaşık 900 İngiliz askeri ile bir araya gelerek, kendi alayının da komutanı olduğu Mercian alayı mensuplarıyla buluştu.

Kolektif Güvenlik Üzerine Görüşmeler

Prens William, ziyaret ettiği Tapa Kampı'ndaki askeri eğitim alanında, NATO'nun "kolektif güvenlik ve savunmasını" sağlamak adına İngiltere'nin katkısı olan Cabrit Operasyonu hakkında bilgi aldı. Ayrıca, modern orduların karşılaştığı "drone tehdidi" ve "taktiksel değişiklikler" konularında askerlerle bilgi alışverişinde bulundu.

Ukraynalı Mültecileri Unutmadı

Prens William, NATO rozeti takılı üniformasıyla Estonya ve Fransız askerleriyle yaptığı görüşmede, bulundukları bölgenin Rusya'ya bu kadar yakın olmasını değerlendirdi. Üstelik, ziyaretinin bir parçası olarak, Ukrayna'ya verdiği güçlü destekle tanınan Estonya'da Ukraynalı çocuk mültecilerin eğitim gördüğü bir okulu da ziyaret etti.