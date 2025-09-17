Prenses Akiko, 'Arkeolojinin Altın Çağı' Sergisini İnceledi

Prenses Akiko'dan 'Arkeolojinin Altın Çağı' Sergi Ziyareti

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaret etti.

Sergi ve inceleme

Prenses Akiko, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi gezerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendisine eşlik etti. Ziyaret sırasında Prenses, MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini yakından inceleyerek, eserin Türkiye'ye getiriliş süreci ve tarihi hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından getirilen eserler

Prenses Akiko, daha sonra Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve tamamına yakını ilk kez sergilenen eserleri dikkatle inceledi.

Katılımcılar

Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.

Prenses Akiko'nun el tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler de ziyaret sırasında dikkat çeken ayrıntılar arasındaydı.

