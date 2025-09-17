Prenses Akiko, 'Arkeolojinin Altın Çağı' Sergisini İnceledi

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergisini ziyaret ederek Marcus Aurelius heykeli ve 90 kazı alanından getirilen eserleri inceledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:11
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaret etti.

Sergi ve inceleme

Prenses Akiko, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi gezerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendisine eşlik etti. Ziyaret sırasında Prenses, MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini yakından inceleyerek, eserin Türkiye'ye getiriliş süreci ve tarihi hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından getirilen eserler

Prenses Akiko, daha sonra Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve tamamına yakını ilk kez sergilenen eserleri dikkatle inceledi.

Katılımcılar

Ziyarette, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.

Prenses Akiko'nun el tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler de ziyaret sırasında dikkat çeken ayrıntılar arasındaydı.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi gezerken Prenses Akiko'ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Prenses Akiko, sergide MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceleyerek, eserin Türkiye'ye getiriliş sürecine ve tarihine ilişkin bilgi aldı. Prenses Akiko'nun el tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.

