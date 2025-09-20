Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da: Arkeoloji Müzesi ve Ayanlar Höyük Ziyareti

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Ayanlar Höyük Kazı Merkezi'ni gezdi; Chiba Teknoloji Enstitüsü tabelası sembolik olarak yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:58
Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da: Arkeoloji Müzesi ve Ayanlar Höyük Ziyareti

Prenses Akiko Mikasa Şanlıurfa'da: Arkeoloji Müzesi ve Ayanlar Höyük Ziyareti

Arkeoloji Müzesi'nde kapsamlı inceleme

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Şanlıurfa'da ilk olarak 35 bini kapalı olmak üzere toplam 60 bin metrekarelik alana sahip Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Prenses Akiko, müzedeki incelemeleri sırasında Göbeklitepe ve Karahantepe'de neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı salonları yakından gördü ve Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ'dan bilgi aldı.

Ayanlar Höyük ve Japon ekip ile görüşme

Prenses Akiko, daha sonra Şanlıurfa Japon Kültür Evi Taş Tepeler Projesi Ayanlar Höyük Kazı ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Burada, Ayanlar Höyük'teki kazı çalışmalarında görev alacak Japon ekiple görüşen Prenses, projenin saha çalışmalarına ve iş birliğine dair bilgi aldı.

Sembolik tabela ve kişisel detay

Ziyaretin sonunda Prenses Akiko, binanın dışına sembolik olarak Chiba Teknoloji Enstitüsü Araştırma Merkezi tabelasını yerleştirdi. Ayrıca Prenses Akiko'nun ziyarette taktığı kolyenin, Kaman-Kalehöyük kazısını ziyaret eden büyükannesi Prenses Yuriko Mikasa'ya bölgede yaşayan bir köylü tarafından hediye edildiği; Yuriko Mikasa'nın bu kolyeyi Prenses Akiko'ya verdiği öğrenildi.

Eşlik eden yetkililer

Prenses Akiko'ya ziyaretlerde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile ilgililer eşlik etti.

Prenses Akiko'nın Şanlıurfa programı, bölgedeki arkeolojik çalışmalara uluslararası ilginin sürdüğünü ve Japonya ile yerel kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendiğini gösterdi.

