Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları

Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Coşkuyla Kutlandı

Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Gemiler İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Kutlamalar kapsamında, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay'ın komutasında, denizaltı ve hücumbotların da yer aldığı 15 gemi, İstanbul Boğazı'nda resmigeçit yaptı. Tören yaklaşık yarım saat sürdü.

Sanat ve Geleneğin Buluşması

Tören esnasında, bahriyeliler Yahya Kemal Beyatlı'nın "Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor?" şiirini seslendirdi ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamladı.

TCG Anadolu Öncelikle Geçit Törenine Katıldı

Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu'nun öncülüğünde, geçit töreni Boğaz'ı gören noktalardan büyük bir ilgiyle izlendi.

Gemilere Ziyaret Fırsatı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 Eylül 2024 tarihinde Deniz Kuvvetleri'ne ait 13 geminin 13 liman ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Gemiler, 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Halka Açık Etkinlikler

Kutlamalar kapsamında, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerden biri olarak Dolmabahçe'ye demirledi ve halkın ziyaretine açıldı.