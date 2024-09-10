PriFest 16. Uluslararası Film Festivali Priştine'de Görkemli Açılışla Başladı

Kosova'da 16. PriFest Uluslararası Film Festivali Başladı

Kosova'nın başkenti Priştine, bu yıl 16. PriFest Uluslararası Film Festivaline ev sahipliği yapıyor. Festival, Priştine'deki Armata Sineması'nda görkemli bir kırmızı halı töreni ile başladı.

Festivalin Açılış Töreni

İlk gösterimi yapılan film, ünlü yönetmen İsa Qosja'nın "Stork" adlı eseriydi. Açılış töreninde konuşan Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin sinema sektörüne her zamankinden daha fazla destek sağladığını vurguladı.

Başbakan Kurti’nin Mesajı

Kurti, festivalin Kosova'nın en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bu başarı, organizatörlerin ve katılımcıların kararlılığını ve vizyonunu gösteriyor." dedi.

Festivalin Teması ve Programı

Bu yılki festival, çağdaş İngiliz ve Fransız sinemasının artan etkisine odaklanacak. Ana yarışma kategorisi ise Balkan Filmleri dalında 6 filmi kapsıyor. PriFest’te ayrıca kısa ve orta metrajlı filmler, özel gösterimler, paneller ve konserler de yer alacak.

Toplamda 20 filmin gösterileceği festival, 15 Eylül'de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, bu yıl 16'ncısı düzenlenen PriFest Uluslararası Film Festivali başladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, bu yıl 16'ncısı düzenlenen PriFest Uluslararası Film Festivali başladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, bu yıl 16'ncısı düzenlenen PriFest Uluslararası Film Festivali başladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, bu yıl 16'ncısı düzenlenen PriFest Uluslararası Film Festivali başladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, bu yıl 16'ncısı düzenlenen PriFest Uluslararası Film Festivali başladı.