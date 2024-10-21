Prim Borcu Olan Şirketler Kamuoyuna Açıklanacak

Prim Borcu Olan Şirketler Açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, ülkemizdeki prim borçlarının durumuna dikkat çekti. Işıkhan, Maliye Bakanlığı'nın uygulamalarına atıfta bulunarak, "Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa, biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kamunun Bilgilenmesi Amacıyla Paylaşım Yapılacak

Bu adım, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilirken, borçlu şirketlerin isimlerinin açıklanmasının iş dünyasında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.