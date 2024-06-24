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Prim günü 9000'den 7200'e tak diye düşecek! EYT'siz erken emeklilik kapıda!

Torba yasa tasarısının içerdiği 86 düzenleme arasında, emeklilik şartlarına yönelik maddeler öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamalarına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi, Bağkur kapsamında 7200 gün ile emeklilik ve ev hanımlarına yönelik prim desteği gibi kritik konular, vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İşte torba yasadaki bu ve benzeri düzenlemeler hakkında bilinmesi gerekenler...

Yayın Tarihi: 24.06.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 13:54
Prim günü 9000'den 7200'e tak diye düşecek! EYT'siz erken emeklilik kapıda!

Geçen sene hayata geçirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) reformu, pek çok vatandaşa erken emeklilik imkanı sağlamıştı. Fakat bu düzenlemeden yararlanamayan yaklaşık bir milyon insan için yeni bir EYT düzenlemesi geliştiriliyor. Bu yeni yasa tasarısı, kendi işini yürüten esnaflar ve ev hanımları başta olmak üzere birçok kesime avantajlar vaat ediyor.

3600 ek gösterge düzenlemesi, devlet memurları ve emekliler için kritik bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın önceki demeçlerinde belirttiği üzere, 15 Ocak 2023 tarihinde başlayan yeni düzenlemeyle, 5,3 milyon kamu çalışanı ve emeklinin ek göstergeleri güncellenmiştir. İlaveten, birinci dereceye terfi eden memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin kısa süre içinde uygulamaya konulacağı açıklanmıştır. Ancak, bu düzenlemenin torba yasa içinde yer alıp almayacağına dair kesin bir bilgi şu an için mevcut değildir.

Bağkur Prim Günü

Bağkur Prim Günü Azaltılıyor, Ev Hanımlarına Sigorta Desteği Geliyor: Torba Yasadaki Yenilikler

Bağkur'da prim günü sayısının azaltılması, bağımsız çalışanlar için hayati bir mesele olarak öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkur sigortalılarının 9000 gün olarak belirlenen prim gün sayısının 7200 güne indirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Seçim öncesinde verilen bu vaadin altını çizen Bakan, bütçe kuralları çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Ev hanımlarına sağlanacak prim desteği, torba yasa içinde ele alınan ve beklenen kritik düzenlemeler arasında yer alıyor. Bakan Vedat Işıkhan, ev hanımlarına sunulacak olan 3'te 1 oranındaki prim desteği için çalışmaların sürdüğünü ve bu kapsamda isteğe bağlı bir sigorta modeli oluşturulmasının hedeflendiğini duyurdu. Bu düzenlemenin uygulanması için sivil toplum kuruluşları ve sendikaların katkılarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iş birliği içinde olacağı belirtildi.

Beklenen Diğer Yenilikler

Torba yasa tasarısında henüz belirsizlikler bulunsa da, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen diğer potansiyel yenilikler arasında kademeli emeklilik ve stajyerlerin sigorta kapsamına alınması gibi konular bulunmaktadır. Yine de, Bakan Işıkhan'ın ifadesine göre, şu anda bu konularda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

Torba Yasanın Meclis Gündemi

Torba yasa üzerindeki çalışmalar sürerken, tasarının Meclis'ten ne zaman geçeceği ile ilgili net bir tarih henüz açıklanmadı. Kamuoyunun dikkatle izlediği bu meseleler, gelecek dönemde daha fazla açıklığa kavuşacak.

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