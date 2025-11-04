Primeclass: Yenilenen Konseptiyle Havalimanı Deneyimini Yeniden Tanımlıyor

TAV İşletme Hizmetleri'nin Primeclass markası, "Kendin Olabileceğin Yer" felsefesiyle yeniden tasarlanan konseptini tanıttı. Tasarım, gastronomi ve insani dokunuşu bir araya getiren yaklaşım, havalimanı salonlarını yaşam tarzı destinasyonlarına dönüştürüyor.

Yeni konsept: "Kendin Olabileceğin Yer"

Aude Ferrand, TAV Havalimanları Ticari İşlerden Sorumlu Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı, şunları söyledi: "Ağırlama kültürünün özünü havalimanı deneyiminin merkezine taşımak bizim misyonumuz. Bu vizyonla Primeclass konseptimizi ‘Kendin Olabileceğin Yer’ felsefesiyle yeniden tanımladık. İş seyahatleri, aile ya da arkadaşlarla yapılan yolculuklar fark etmeksizin; misafirlerimizin değişen ihtiyaçlarını ve ruh hâllerini gözeterek yeni konseptimizin her detayında bu yaklaşımı yaşatıyoruz: dinlenmek için sessiz bir köşe, bağlantı kurmak için canlı bir alan ya da uçuş öncesi odaklanmak için konforlu bir ortam".

Kişiselleştirilmiş misafirperverlik

Primeclass, her yolculuğu kişisel bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Marka, konfor, paylaşım ve ilhamı bir araya getiren yaşam tarzı odaklı misafirperverlik sunuyor. Yeni felsefe "güncel kalmak, kolektif deneyim, insani dokunuş ve daha iyi bir gelecek" olarak özetleniyor ve Primeclass'ı modern seyahatin duygusal merkezine taşıyor.

Yaşam tarzı odaklı tasarım ve sürdürülebilirlik

Görsel kimlikten dijital temas noktalarına kadar genişleyen yenileme, terracotta ve ahşap gibi doğal malzemeler ile yerel esinli tasarım unsurlarını birleştiriyor. Primeclass, yerel tedarikçiler, mevsimsel menüler ve kültürel çeşitlilikle bölgesel üreticileri destekliyor ve çevresel etkinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Bu yaklaşım gastronominin ötesine geçerek çok kültürlü ekipler ve özenli hizmet anlayışıyla her detayı şekillendiriyor.

Beş bölge: Live, Enjoy, Work, Relax, Play

Yenilenen Primeclass salonları, seyahatin ritimlerine göre beş ana bölgede organize ediliyor:

Live - Enerji ve huzurun birleştiği sosyal buluşma noktası, bar alanı.

Enjoy - Yerel lezzetler, mevsimsel menüler ve canlı sunumlarla gastronomi deneyimi.

Work - Odaklanma ve verimlilik için aydınlık, huzurlu çalışma alanları.

Relax - Dinlenme, okuma köşeleri ve özel duşlarla yenilenme alanları.

Play - Çocuklar ve yetişkinler için sosyal ve duyusal bağlantı sağlayan alanlar.

Uygulama ve erişim

Yeni konseptle tasarlanan ilk salonlar Ankara Esenboğa ve Bulgaristan Sofya Havalimanları'nda, ardından Paris Orly Havalimanı'nda açılacak. Primeclass salonlarına business class yolcuları, iş ortaklarının sadakat programı üyeleri ve bireysel rezervasyonlarla erişilebiliyor. Yeni yaklaşım, karşılama, hızlı geçiş ve havaalanı otel noktalarında da uygulanacak; kapıdan uçağa kadar kesintisiz bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

