Priştine'de 7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı başladı

Priştine'de açılışı yapılan '7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı' 25 Ekim'e kadar sürecek; TDK, YEE, TİKA ve Priştine Üniversitesi ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 16:05
Priştine'de '7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı' törenle açıldı

Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen '7. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı' açılış töreni Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) konferans salonunda gerçekleştirildi.

Açılış törenine Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Harun Şahin, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türkiye ve Kosova’dan akademisyenler ve davetliler katıldı.

Konuşmalarda Türkçenin Balkanlardaki rolü vurgulandı

Programdaki konuşmalarda Türkçenin zenginliği, Balkanlar’daki kullanım alanları ve Türklerin Balkanlar’daki varlığında dilin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca Priştine Üniversitesi bünyesinde 37 yıldır faaliyet gösteren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hakkında bilgi verildi ve bölümün çalışmaları ile bölgedeki dil araştırmalarına katkıları vurgulandı.

Açılış konuşmalarının ardından tören, ödül ve hediye takdimiyle sona erdi.

Çalıştayda ele alınacak konular ve organizasyon

Türkiye Türkçesi ağız araştırmalarına ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen çalıştayda Balkan Türk ağızlarının tarihi, oluşumu ve sınıflandırılması; Balkan Türk ağızlarının bölge dilleriyle ilişkileri; Türkiye’de yaşayan Balkan göçmeni ağızlarının derlenmesi, işlenmesi ve diğer Anadolu ağızlarıyla ilişkileri gibi konular tartışılacak.

Çalıştay 25 Ekim'e kadar sürecek ve TDK, YEE, TİKA, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işbirliğinde, Priştine Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor.

