Priştine'de Grafiti Rüzgarı: 9. Uluslararası Meeting of Styles Festivali Renk Sahnesi Oldu

Kosova'da düzenlenen 9. Grafiti Festivali, renkli görüntüler ve uluslararası sanatçıların eserleriyle Priştine'yi süsledi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:10
Priştine'de Grafiti Rüzgarı: 9. Uluslararası Meeting of Styles Festivali Renk Sahnesi Oldu

Kosova'nın Başkenti Priştine'de Renkli Grafiti Festivali

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Uluslararası Meeting of Styles Grafiti Festivali, bu yıl 9. kez kapılarını açtı. Rruga B Caddesi'nde gerçekleştirilen festival, birçok ülkeden gelen yaklaşık 100 sanatçıyı bir araya getirdi.

Renkli Görüntüler ve Özgür İfadeler

Sanatçılar, vermek istedikleri mesajları özgürce seçerek duvarlara yansıttıkları çalışmalarla renkli görüntüler oluşturdu. Her bir eser, çizgi ve renkleriyle zengin bir atmosfer yarattı.

Bu Yılın Teması: Seçilmiş Sebep

Festivalin bu yılki teması "Seçilmiş Sebep" olarak belirlendi. Sanatçılar, bu tema kapsamında empati, birlik ve günlük seçimlerimizin çevremizdeki dünyayı nasıl şekillendirdiğini keşfetmeye odaklandı.

Etkinlikler ve Performanslar

8 Ağustos'ta başlayan festival, bugün sona erdi. Etkinlikler arasında çocuklar için aktiviteler, müzik performansları ve çeşitli yarışmalar yer aldı, böylece tüm katılımcılara zengin bir deneyim sunuldu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Uluslararası Meeting of Styles Grafiti Festivali düzenlendi. Kentteki "Rruga B" Caddesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen festival kapsamında birçok ülkeden gelen yaklaşık 100 sanatçı duvarlara grafiti çizdi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Uluslararası Meeting of Styles Grafiti Festivali düzenlendi. Kentteki "Rruga B" Caddesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen festival kapsamında birçok ülkeden gelen yaklaşık 100 sanatçı duvarlara grafiti çizdi.

