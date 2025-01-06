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Priştine'de Hava Kirliliği Endişe Verici Seviyelerde

Priştine'de hava kirliliği, IQAir verilerine göre 'sağlıksız' seviyelerde devam ediyor ve Avrupa'nın en kötü hava kalitesine sahip kenti oldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 20:46
Priştine'de Hava Kirliliği Endişe Verici Seviyelerde

Kosova'nın başkenti Priştine, hava kirliliği konusunda endişe verici bir durumda. IQAir tarafından sağlanan verilere göre, şehir hava kalitesi açısından "sağlıksız" seviyelerde seyretmekte.

Priştine, dünyanın en kirli büyük şehirleri listesinde ilk on beş arasında yer alıyor. Ayrıca, Avrupa'nın en yüksek hava kirliliğine sahip kenti olma unvanını taşıyor. Son ölçümlere göre, Hava Kalitesi Endeksi (AQI) dün gece 198, sabah saatlerinde ise 165 olarak kaydedildi.

Hava kirliliği, Priştine'de görüş mesafesinin ciddi oranda azalmasına yol açıyor. Bu durum, yerel halk üzerinde sağlık açısından da olumsuz etkilere neden olabileceği için endişeleri artırıyor.

UNICEF tarafından yayımlanan bir rapora göre, Kosova'daki hava kalitesi, Avrupa'nın en kötüleri arasında gösteriliyor. Raporda, şehirdeki hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen güvenlik sınırının 25 kat üstünde olduğu belirtiliyor.

Böylece, Priştine'deki hava durumunun iyileştirilmesi için acil önlemler alınması gerektiği ortaya çıkıyor.

Kosova'nın başkenti Priştine'de hava kirliliği "sağlıksız" seviyesinde seyrediyor. Hava kirliliği...

Kosova'nın başkenti Priştine'de hava kirliliği "sağlıksız" seviyesinde seyrediyor. Hava kirliliği nedeniyle Priştine'de görüş mesafesinin oldukça azaldığı gözlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de hava kirliliği "sağlıksız" seviyesinde seyrediyor. Hava kirliliği...

Kosova'nın başkenti Priştine'de hava kirliliği "sağlıksız" seviyesinde seyrediyor. Hava kirliliği nedeniyle Priştine'de görüş mesafesinin oldukça azaldığı gözlendi.

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