Pritzker'ten Trump'ın Illinois'e '100 asker' planına tepki

Illinois Valisi JB Pritzker, Trump yönetiminin eyalete 100 asker gönderme planını X'teki paylaşımıyla eleştirdi; bunun güvenlik ve demokrasi açısından endişe yarattığını söyledi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 07:50
Pritzker'ten Trump'ın Illinois'e 100 asker gönderme planına sert tepki

Illinois Valisi JB Pritzker, Başkan Donald Trump yönetiminin eyalete asker konuşlandırma planını sosyal medya üzerinden eleştirdi. Pritzker, ABD merkezli X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bize Trump yönetiminin Illinois'e 100 asker göndermek istediği söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Pritzker, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimi mensuplarının yetkilerini kötüye kullandığına dair iddiaları aktararak, "Bir şey açık ki bunların hiçbiri Illinois'i daha güvenli hale getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vali, Trump'ı "gücü kendi elinde toplamakla" eleştirerek, şehrin sokaklarının militarize edilmesinin suçla mücadele veya kamu güvenliği amacı taşımadığını söyledi ve bu adımın 2026 seçimleri bağlamında kaygı uyandırdığını belirtti.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve geçen ay Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" olarak eleştirilerek tepki çekmişti.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

