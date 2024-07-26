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Prizren'de Canlı Heykel Performansına Büyük İlgi

Kosova'da düzenlenen tiyatro festivalinde canlı heykel performansı yoğun ilgiyle karşılandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:10
Prizren'de Canlı Heykel Performansına Büyük İlgi

Kosova'da Canlı Heykel Performansı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Kuzey Makedonya kökenli Teatrosk Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından gerçekleştirilen canlı heykel performansı büyük bir ilgiyle karşılandı.

Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali

Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali çerçevesinde, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarını tamamen boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Vatandaşların Yoğun İlgisi

Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki bu etkileyici performansa, özellikle çocuklardan oluşan bir topluluk yoğun ilgi gösterdi.

Devam Eden Performanslar

Kuzey Makedonyalı sanatçıların sergilediği bu canlı heykel gösterileri, hafta sonunda Prizren’de devam edecek.

Teatrosk'un Avrupa Turu

Teatrosk, her yıl Üsküp'te düzenlediği Statuafest Canlı Heykel Festivalinin yanı sıra, performanslarını Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de sahnelemeye devam ediyor.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü. Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü. Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü. Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü. Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü. Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü. Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü. Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü. Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü. Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu...

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü. Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle saatlerce hareketsiz durdu.

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