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Prizren'de Türk Kültür Merkezi Temeli Atıldı

Prizren'de inşa edilecek Türk Kültür Merkezi'nin temeli törenle atıldı, Türk toplumu için büyük öneme sahip.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 19:22
Prizren'de Türk Kültür Merkezi Temeli Atıldı

Türk Kültür Merkezi Prizren'de Yükseliyor

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Türk Kültür Merkezi'nin inşaatı için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılanlar arasında Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi yer aldı.

Büyükelçi Angılı, törende yaptığı konuşmada, Türk toplumunun kalbinin Prizren'de attığını vurguladı ve bu merkezin, Prizren'in kimliğini oluşturan toplulukların bir arada yaşama kültürünü yansıtması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ise, Türk Kültür Merkezi'nin Prizren'deki Türk topluluğunun birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlayacağını, aynı zamanda Kosova Türklerinin sanat ve kültürünü gelecek nesillere aktaracağını belirtti.

Belediye Başkanı Shaqir Totaj, Prizren'in çok dilli ve çok kültürlü yapısının ayrılmaz bir parçası olan Türk toplumunun önemine dikkat çekti.

Merkezin Detayları

Açılış konuşmalarının ardından, Türk Kültür Merkezi'nin temeli atıldı. 2026 yılında tamamlanması planlanan bu merkez, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor ile Bölgesel Kalkınma Bakanlığının destekleriyle Prizren Belediyesi tarafından inşa edilecek. Türk kültürünü yaşatma amacını taşıyan merkez bünyesinde kütüphane, tiyatro salonu ve sergi alanı gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlere hizmet edecek bölümler yer alacak.

Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde inşa edilecek Türk Kültür Merkezi’nin temeli törenle...

Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde inşa edilecek Türk Kültür Merkezi’nin temeli törenle atıldı.

Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde inşa edilecek Türk Kültür Merkezi’nin temeli törenle...

Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde inşa edilecek Türk Kültür Merkezi’nin temeli törenle atıldı.

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