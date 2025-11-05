Prof. Basri Erdem'in Özgün Baskıresim Koleksiyonu Sergisi Düzce'de Açıldı

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, sanatın farklı disiplinlerini buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Prof. Basri Erdem’in Özgün Baskıresim Koleksiyonu Sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin İçeriği ve Koleksiyon

Konuralp Yerleşkesi Mihri Müşfik Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Prof. Basri Erdem'in kendi üretimlerinin yanı sıra kişisel koleksiyonunda yer alan özgün baskıresim örnekleri yer alıyor. Koleksiyon, uluslararası sanat birikimini yansıtan farklı tarz ve dönemlere ait eserlerden oluşuyor.

Erdem'in Açıklamaları

Uzun yıllar Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Erdem, açılış konuşmasında sanatsal üretim sürecine ve koleksiyondaki eserlerin teknik özelliklerine değindi. Erdem, sanatın bir paylaşım ve aktarım alanı olduğuna vurgu yaparak, üniversitede sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Galerideki eserler, hem eğitimci kimliğini hem de uluslararası birikimini yansıtan seçkiler olarak sergide yer alıyor.

Ziyaret Bilgisi

Sergi, Konuralp Yerleşkesi Mihri Müşfik Sanat Galerisi'nde 21 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.

