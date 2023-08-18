Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem tahmini! Büyük yıkım için tarih verdi..

Türkiye'nin en büyük felaketlerinden birisi olarak tarihe geçen 17 Ağustos depremi 24. yıl dönümü tüm Türkiye'de anıldı. Marmara bölgesinde 45 saniyelik 7,4 büyüklüğündeki fekalette 18 bine yakın kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Deprem uzmanı olarak tanıdığımız Prof. Dr. Ahmet Ercan da, sosyal medya hesaplarından Marmara bölgesinin hâlâ 1999 depreminin etkisinde olduğuna, 2045'te İstanbul depreminin olabileceğine dikkat çekti.





17 Ağustos 1999 günü saat 03:02'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen deprem, Marmara bölgesinin yanı sıra İzmir ve Ankara gibi şehirlerde de hissedildi. Deprem çevresindeki birçok ilde büyük hasar meydana getirdi. Resmi rakamlarda depremde 17 bin 480 kişi öldüğü belirtilirken 43 bin 953 kişi de yaralandı. Yaklaşık 200 bin kadar kişinin evsiz kaldığı büyük yıkımda 66 bin 441 konut ile birlikte 10 bin 901 iş yeri yerle bir oldu. Türkiye korku içinde yaşadığı 45 saniyeyi unutmadı. Hissedilen acı ve kaybedilen canlar yürekten silinmedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan korkutan deprem tahmini!





17 Ağustos münasebetiyle Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımında "Marmara 1999 M7.5 depreminden hâlâ yorgunluğunda. Kuzey Kolu'nu kırmak için gereken 6 milyar gigaton'u toplamadan bir deprem meydana getiremezdi' dedi. Bir takipçisinin Marmara'nın bu gücü toplaması sürecini sorması üzerine Ercan, "2045'ten önce olmaz" yanıtını verdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, bir diğer paylaşımında "Geçen 2000 yılda beklenen Marmara depremi hiçbir zaman beklenenden erken olmadı, 75-200 yıl gecikti" dedi.